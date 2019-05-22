460 بلاغا عن مشاجرات بمكة قبل الإفطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة منذ بداية شهر رمضان المبارك نحو 460 بلاغا عن مشاجرات قبيل الإفطار، في مواقع متفرقة بحسب معلومات حصلت عليها «مكة».

وأشارت إلى أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي استقبلت هذه البلاغات في الساعتين الأخيرتين قبيل الإفطار منذ دخول هذا الشهر المبارك وبشكل يومي.

Advertisements

من جهته أوضح أخصائي النفسية الدكتور صلاح سالم، أن حدوث المشاجرات في رمضان أمر وارد في أماكن التجمعات كالمطاعم ونحوها إلا أنها تشكل خطورة على المتشاجرين، لأن حالة الغضب والشحن التي تعتريهم، تجعل الشخص على استعداد أن يتصرف بأي طريقة كانت حتى تنتهي شحنات الغضب ثم يعود إلى رشده.

ونوه أنه في حالة انفعال الشخص وتوتره يزداد إفراز الأدرينالين في الدم زيادة كبيرة، وقد يصل إلى 20 أو 30 ضعفا عن معدله العادي، وفي ذلك خطورة على صحة الفرد وقد يؤدي لنوبات قلبية عند البعض.

من جهته أرجع الباحث الاجتماعي عبدالكريم الصبحي، حدوث المشاجرات قبيل الإفطار إلى عجلة الصائمين، وتغير أوقات الأكل والشراب عندهم، الأمر الذي يجعل الشخص في حالة عصبية ومزاج لا يتحمل أي كلمة أو حتى إشارة، لذلك تجد أن كثيرا من المشاجرات التي تحدث في مواقع متفرقة سواء في المطاعم أو أماكن بيع العصائر أو الشوارع أسبابها شبه تافهة ولو كان الشخص على طبيعته لما حصلت مثل هذه المشاجرات.