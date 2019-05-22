زيادة الفرص الوظيفية في قطاع الإرشاد السياحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

فيما شهدت أعداد المتدربين والمستفيدين من برنامجي تأهيل المرشدين السياحيين، وتنمية مهارات التعامل مع السائح، قفزة كبيرة في العام مقارنة بالأعوام السابقة، تراجعت أعداد المتدربين والمستفيدين من برامج تأهيل الشركاء المرخص لهم من الهيئة، والتدريب المنتهي بالتوظيف في قطاعي السفر والسياحة، وقطاع الإيواء الفندقي، بحسب إحصاءات للهيئة العامة للإحصاء لعام 2018.

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في هذا السياق أكد نائب رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض محمد المعجل للصحيفة أن متطلبات القطاع السياحي من الكوادر البشرية متغيرة بحسب عوامل، أهمها تطور التقنية وتطور وعي السياح واحتياجاتهم، وزيادة عددهم بفعل الانفتاح السياحي وتسهيل الحصول على الفيزا السياحية لعدد من الدول، وزيادة المرافق السياحية التي يمكن للمعتمر والحاج قصدها خلال زيارته للمملكة.

ولفت إلى أن التراجع الحاد في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطاعي السفر والإيواء الفندقي يعود للتطور التقني الذي جعل أغلب إجراءات السفر من حجوزات تنجز الكترونيا مما قلل الاحتياج للكوادر البشرية، وبالتالي تراجع الفرص الوظيفية في هذين القطاعين.

وبين أن الزيادة الكبيرة في برامج تأهيل المرشدين السياحيين ومهارات التعامل مع السائح تعود لزيادة أعداد السياح القادمين للمملكة وزيادة الجولات والعروض السياحية التي توفرها المكاتب، مما رفع الحاجة للمرشدين السياحيين لمرافقتهم وخدمتهم.