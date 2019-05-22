سجون منطقة مكة توقع اتفاقيات التحول الإصلاحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة أمس عددا من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص بحضور مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري، وذلك ضمن استراتيجية واضحة للمديرية العامة للسجون متوافقة مع رؤية المملكة 2030.

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وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش أن الاتفاقيات تأتي في إطار التحول الإصلاحي الذي أعلن عنه مطلع هذا العام تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود إثر تدشينه استراتيجية المديرية العامة للسجون، التي تهدف في مقامها الأول لتأهيل وتدريب وتشغيل النزلاء بما يعود عليهم وأسرهم بالنفع ويحد من نسب العودة للجريمة.

وأكد سعي الاستراتيجية لفتح المجال أمام القطاع العام والخاص ليسهم في المسؤولية المجتمعية ضمن خطط مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة في إشراك القطاعات المختصة والمعنية والمهتمة بتقديم الخدمات لعملاء السجون الداخليين والخارجيين بدعم ومتابعة مدير عام السجون، متوقعا أن يستفيد نزلاء سجون منطقة مكة من هذه الشراكات وفق مراقبة وتقييم دوري للأدوار المقدمة من الشركاء الجدد لتحقيق الأهداف وتعظيم النتائج.

بدوره قدم مدير عام السجون شكره لمختلف الجهات على الدور الذي بادرت به، داعيا لمزيد من المشاركة لمؤسسات المجتمع، ليبقى شعار «سجوننا مسؤوليتنا» الذي أعلن عنه مسبقا هدفا لفتح السجون والإصلاحيات لجميع المستثمرين من المؤسسات الوطنية وتذليل أي صعاب قد تواجههم، وإيجاد بيئة محفزة للعمل تعود على المستثمر والنزيل بالفائدة.