إغلاق 407 محلات شرق الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت بلدية شرق الدمام 407 محلات مخالفة، خلال النصف الأول من العام الحالي 1440هـ، وذلك خلال تنفيذها أكثر من 5000 جولة تفتيشية ورقابية لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية، بهدف التأكد من سريان شهادات العاملين الصحية، ومدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط، وذلك للحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي أن حملات المراقبة الميدانية أسفرت عن إغلاق 407 محلات مخالفا، وتوجيه 2987 إنذارا، وتحرير 7015 مخالفة لأنظمة البيع وسلامة الغذاء وإيقاف 2015 عاملا مخالفا للاشتراطات الصحية، وإتلاف أكثر من 700 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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وأشار الغامدي إلى أن الأقسام المختصة بالبلدية تعاملت مع 1312 بلاغا، وأصدرت 330 رخصة بناء و1070 رخصة مهنية و114 رخصة للوحات الإعلانية كما جرى إصدار شهادة إيصال التيار الكهربائي لـ 228 مبنى، وضبط 6 مخالفات إنشائية و96 مخالفة نظافة مبان، ورفع أكثر من 118000 طن من النفايات، وأكثر من 45000 متر مكعب أنقاض مجهولة المصدر.

كما عمدت بلدية شرق الدمام إلى زراعة أكثر من 245000 زهرة و1500 شجرة جديدة، وزراعة مسطحات خضراء بمساحة تبلغ 700 متر مربع وصيانة 652 لعبة ومظلة.

من حملات الرقابة البلدية: