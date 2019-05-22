كيف تستغل رمضان للإقلاع عن التدخين؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

حددت وزارة الصحة 6 خطوات للإقلاع عن التدخين بشكل متسلسل، داعية الراغبين في الحصول على المساعدة للإقلاع عن التدخين إلى الاتصال بمركز الصحة 937 لحجز موعد في أقرب عيادة منه.

Advertisements

وواصلت «الصحة» حملتها التوعوية لمكافحة التدخين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، ونشرت عبر حسابها في تويتر مقطع فيديو توعوي يبين مخاطر التدخين على صحة الإنسان تحت هاشتاق (# مرت كأنها ثواني).

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لجهود الصحة في مجال مكافحة التدخين والتحذير من أضراره، حيث تعمل على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع، وذلك من خلال التوسع في افتتاح عديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى إصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة، وكذلك تقديم عديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال وتوفير الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان.

كما فعلت أنشطة ومهام عيادات الإقلاع عن التدخين التي تهتم بتقديم الخدمات العلاجية والتوعية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التدخين، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القسري.