إسعاف 2180 حالة بالمسجد الحرام في الثلث الأول من رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسعفت قوة الدفاع المدني في المسجد الحرام 2180 حالة خلال الثلث الأول من رمضان المبارك، ونقلتهم إلى المراكز الصحية داخل المسجد الحرام لتلقي الإسعافات الأولية والخدمات الصحية والعلاجية اللازمة.

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وأوضح قائد قوة الدفاع المدني في المسجد الحرام العقيد ركن سعد الشهراني أن قوة الدفاع المدني باشرت مهام أعمالها في المسجد الحرام خلال رمضان، وانتشارها وتمركزها في صحن الطواف والمسعى وجميع مداخل الحرم والساحات الخارجية المحيطة، لتقديم العون والمساعدة للمعتمرين والزوار، مؤكدا أن القوة تتشرف بالعمل في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تجري الخدمات الإسعافية للمصابين والمرضى وكبار السن الذين يتعرضون لمتاعب، ونقل الحالات للمراكز الصحية داخل الحرم والمستشفيات الموجودة في الساحات الخارجية، كما تتابع إجراءات السلامة والمحافظة على سلامة المعتمرين والزوار.

وأكد أن قوة دعم الحرم المكي مجهزة بكل ما يلزم من معدات وتجهيزات والنقالات والعربات المتحركة لأعمال الإسعاف والإخلاء الطبي للمعتمرين الذين يتعرضون للزحام والسقوط أو التدافع أو الإجهاد، مبينا أنه جرى تجهيز جميع الوحدات الميدانية بأجهزة الاتصال المرتبطة مع غرفة عمليات الحرم لسرعة مباشرة البلاغات والتحرك للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأبان أنه جرى إعداد خطة ليوم الجمعة، حيث جرت إضافة قوة مساندة للقوة الأساسية من الساعة التاسعة صباحا حتى انتهاء الزحام الذي يشهده المسجد الحرام، موضحا أن هناك تعاونا مشتركا بين الدفاع المدني والجهات الطبية للشؤون الصحية والهلال الأحمر، على ضوئه جرى تحديد المراكز الصحية والمستشفيات داخل الحرم المكي والساحات الخارجية لنقل الحالات إليها.