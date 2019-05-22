، الحماد لـ"الخليج 365": كرسي رئاسة الهلال مهره البطولات والحفاظ على المكتسبات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن "الآسيوية" هدف أول لإدارته.. وطالب بوقفة أعضاء الشرف والجماهير

قال بدر بن عبدالله الحماد، رجل الأعمال عضو شرف نادي الهلال، الذي ينوي تقديم ملف ترشحه لكرسي رئاسة الهلال خلال الأيام المقبلة خلفًا للرئيس المستقيل الأمير محمد بن فيصل، في تصريح إلى "الخليج 365": "كرسي رئاسة نادي الهلال ملف ساخن، وليس صغيرًا كما يعتقد البعض؛ فأنت تأتي لخدمة الرياضة السعودية من خلال أعظم نادٍ في آسيا، وواجهة رياضية أولى للكرة السعودية؛ فكان حريًّا أن أجهِّز ملف الترشُّح الذي أسعى من خلاله لخدمة هذا الكيان؛ وبالتالي فإنه يترتب علينا البدء من الآن للبحث عن الأفضل من الناحية الفنية والإدارية والمحترفين، سواء المحليون أو الأجانب الذين يخدموا الفريق الكروي الأول؛ ليحافظ على مكتسبات زعيم أكبر قارة، إلى جانب بقية الألعاب".

وأضاف الحماد: "بقية الفئات السنية والألعاب المختلفة ضمن الأولويات، وكذلك جذب المستثمرين، وترشيد النفقات.. وبالتالي سنبحث مع فريقي الإداري عن النمو والضخ المباشر في ميزانية النادي، ولن نستغني عن أصحاب الخبرة من الدعم، سواء ماديًّا أو معنويًّا، أو من خلال المشورة الدائمة مع أعضاء الشرف الفاعلين والمؤثرين في مسيرة النادي".

وأكد الحماد أن البطولة الآسيوية من أولويات إدارته، وهدف أول.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لن يحقق أي نتيجة إيجابية ما لم يكن خلف كل ما ذُكر دعم أعضاء الشرف والجماهير لإدارته المنتظرة.