، "عمل الرياض" يضبط 14 مخالفة وينذر 8 محال خلال حملته التفتيشية ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وفي التفاصيل، نفّذ مكتب عمل الرياض حملة استهدفت محال المستلزمات النسائية ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية بأحد المجمعات التجارية الكبرى، حيث أسفرت الحملة عن زيارة 78 محلاً وضبط 14 مخالفة وإنذار 8 محال.
وأكد عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض أن هذه الحملة هي امتدادٌ للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كل أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحال بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
وشدد "عسيري" على أنه وفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفرادًا.
"عمل الرياض" يضبط 14 مخالفة وينذر 8 محال خلال حملته التفتيشيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-22
واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وفي التفاصيل، نفّذ مكتب عمل الرياض حملة استهدفت محال المستلزمات النسائية ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية بأحد المجمعات التجارية الكبرى، حيث أسفرت الحملة عن زيارة 78 محلاً وضبط 14 مخالفة وإنذار 8 محال.
وأكد عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض أن هذه الحملة هي امتدادٌ للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كل أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحال بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
وشدد "عسيري" على أنه وفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفرادًا.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
12:41 AM
زار 78 محلاً للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها
واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.
وفي التفاصيل، نفّذ مكتب عمل الرياض حملة استهدفت محال المستلزمات النسائية ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية بأحد المجمعات التجارية الكبرى، حيث أسفرت الحملة عن زيارة 78 محلاً وضبط 14 مخالفة وإنذار 8 محال.
وأكد عبدالكريم عسيري مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض أن هذه الحملة هي امتدادٌ للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كل أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحال بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
وشدد "عسيري" على أنه وفقًا للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفرادًا.
، "عمل الرياض" يضبط 14 مخالفة وينذر 8 محال خلال حملته التفتيشية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "عمل الرياض" يضبط 14 مخالفة وينذر 8 محال خلال حملته التفتيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.