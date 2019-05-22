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زار نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمس دار المسنين بمدينة جازان، وقدم التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على الجميع بالصحة والسلامة والعافية، وقال لهم: "أنتم الخير والبركة".
واستمع خلال الزيارة إلى شرح من المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، والقائمين على الدار، عن الخدمات المقدَّمة للنزلاء من خلال العديد من البرامج والنشاطات وخدمات الرعاية، وتفعيل دور الجهات الحكومية من خلال الشراكات مع الدار، وتشجيع رجال الأعمال للإسهام في المبادرات التي يطلقها فرع الوزارة في مجالات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى المهام والأعمال والخدمات التي تقدمها الدار.
فيما أبدى المسنون سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان مقدمين شكرهم له بهذه المناسبة.
ورافق نائب أمير منطقة جازان خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.
شاهد.. نائب أمير جازان لنزلاء دار المسنين: "أنتم الخير والبركة"فهد كاملي الخليج 365 2019-05-22
زار نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمس دار المسنين بمدينة جازان، وقدم التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على الجميع بالصحة والسلامة والعافية، وقال لهم: "أنتم الخير والبركة".
واستمع خلال الزيارة إلى شرح من المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، والقائمين على الدار، عن الخدمات المقدَّمة للنزلاء من خلال العديد من البرامج والنشاطات وخدمات الرعاية، وتفعيل دور الجهات الحكومية من خلال الشراكات مع الدار، وتشجيع رجال الأعمال للإسهام في المبادرات التي يطلقها فرع الوزارة في مجالات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى المهام والأعمال والخدمات التي تقدمها الدار.
فيما أبدى المسنون سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان مقدمين شكرهم له بهذه المناسبة.
ورافق نائب أمير منطقة جازان خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
12:23 AM
المسنون أبدوا سعادتهم بزيارته مقدمين شكرهم له بهذه المناسبة
زار نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمس دار المسنين بمدينة جازان، وقدم التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى أن يمُنَّ على الجميع بالصحة والسلامة والعافية، وقال لهم: "أنتم الخير والبركة".
واستمع خلال الزيارة إلى شرح من المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي، والقائمين على الدار، عن الخدمات المقدَّمة للنزلاء من خلال العديد من البرامج والنشاطات وخدمات الرعاية، وتفعيل دور الجهات الحكومية من خلال الشراكات مع الدار، وتشجيع رجال الأعمال للإسهام في المبادرات التي يطلقها فرع الوزارة في مجالات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى المهام والأعمال والخدمات التي تقدمها الدار.
فيما أبدى المسنون سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان مقدمين شكرهم له بهذه المناسبة.
ورافق نائب أمير منطقة جازان خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.
، شاهد.. نائب أمير جازان لنزلاء دار المسنين: "أنتم الخير والبركة" ،
المصدر : الخليج 365
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