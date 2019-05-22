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مقتل مقيم سوداني برصاص مواطن ببيشة.. والأجهزة الأمنية تحقق في الحادث

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محمد بن مسعود - الدمام - وقع خلاف بينهما قبيل الإفطار.. والجاني قام بتسليم نفسه لشرطة الحازمي

تحقِّق الأجهزة الأمنية بشرطة بيشة، ممثلة بمركز شرطة الحازمي في جريمة قتل، وقعت مع قرب موعد الإفطار، أمس الثلاثاء، بسبب خلاف بين مواطن وآخر من جنسية سودانية؛ إذ قُتل المقيم بعد إصابته بطلق ناري.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر "الخليج 365" وقوع الجريمة بعد تعرُض مقيم من جنسية سودانية لطلق ناري من مسدس مواطن سعودي بإحدى القرى التابعة لمركز الحازمي بمحافظة بيشة إثر خلاف بينهما قبيل مغرب أمس، مبينًا أن الجاني قام بتسليم نفسه لمركز شرطة الحازمي.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

مقتل مقيم سوداني برصاص مواطن ببيشة.. والأجهزة الأمنية تحقق في الحادث

سعود الدعجاني الخليج 365 2019-05-22

تحقِّق الأجهزة الأمنية بشرطة بيشة، ممثلة بمركز شرطة الحازمي في جريمة قتل، وقعت مع قرب موعد الإفطار، أمس الثلاثاء، بسبب خلاف بين مواطن وآخر من جنسية سودانية؛ إذ قُتل المقيم بعد إصابته بطلق ناري.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر "الخليج 365" وقوع الجريمة بعد تعرُض مقيم من جنسية سودانية لطلق ناري من مسدس مواطن سعودي بإحدى القرى التابعة لمركز الحازمي بمحافظة بيشة إثر خلاف بينهما قبيل مغرب أمس، مبينًا أن الجاني قام بتسليم نفسه لمركز شرطة الحازمي.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

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22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440

12:19 AM

وقع خلاف بينهما قبيل الإفطار.. والجاني قام بتسليم نفسه لشرطة الحازمي

تحقِّق الأجهزة الأمنية بشرطة بيشة، ممثلة بمركز شرطة الحازمي في جريمة قتل، وقعت مع قرب موعد الإفطار، أمس الثلاثاء، بسبب خلاف بين مواطن وآخر من جنسية سودانية؛ إذ قُتل المقيم بعد إصابته بطلق ناري.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر "الخليج 365" وقوع الجريمة بعد تعرُض مقيم من جنسية سودانية لطلق ناري من مسدس مواطن سعودي بإحدى القرى التابعة لمركز الحازمي بمحافظة بيشة إثر خلاف بينهما قبيل مغرب أمس، مبينًا أن الجاني قام بتسليم نفسه لمركز شرطة الحازمي.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع، وفتحت تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتفاصيلها.

، مقتل مقيم سوداني برصاص مواطن ببيشة.. والأجهزة الأمنية تحقق في الحادث ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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