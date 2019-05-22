، التعادل يحسم مواجهة "الوحدة" و"الاتحاد" آسيويًّا..  و"أصحاب السعادة" يتصدرون المجموعة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق الوحدة الإماراتي في تصدُّر مجموعته الآسيوية بعدما نجح لاعبوه في تسجيل هدف التعادل في مباراتهما أمام الاتحاد.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال آسيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وتصدر الوحدة الترتيب بـ13 نقطة، وجاء الاتحاد ثانيًا بـ11 نقطة.
وشهد شوط المباراة الأول فرصًا متبادلة بين الفريق، كانت أخطرها للاتحاد عن طريق فيلانويفا من كرة مخادعة، نجح حارس الوحدة في التصدي لها، إضافة لرأسية من رومارينهو، مرت بجوار القائم.
وشهد شوط المباراة الثاني سيطرة تامة للفريق الاتحادي؛ إذ شهد ربع الساعة الأول ثلاث فرص محققة عن طريق رومارينهو وحورمان وفيلانويفا.
ونجح اللاعب رومارينهو في تكليل جهوده بهدف رائع من تمريرة سحرية من خالد السميري في الدقيقة الـ68.
ثلاث دقائق فقط نجح بعدها أصحاب السعادة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ71 عن طريق اللاعب محمد المنحلي.
حاول لاعبو الاتحاد العودة للتقدم من جديد، وتصدى القائم لكرة ناصر الشمراني. بعد ذلك كان اللعب في منتصف الملعب بلا هجمات خطرة.
التعادل يحسم مواجهة "الوحدة" و"الاتحاد" آسيويًّا.. و"أصحاب السعادة" يتصدرون المجموعةمحمد السيّد الخليج 365 2019-05-22
نجح فريق الوحدة الإماراتي في تصدُّر مجموعته الآسيوية بعدما نجح لاعبوه في تسجيل هدف التعادل في مباراتهما أمام الاتحاد.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال آسيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وتصدر الوحدة الترتيب بـ13 نقطة، وجاء الاتحاد ثانيًا بـ11 نقطة.
وشهد شوط المباراة الأول فرصًا متبادلة بين الفريق، كانت أخطرها للاتحاد عن طريق فيلانويفا من كرة مخادعة، نجح حارس الوحدة في التصدي لها، إضافة لرأسية من رومارينهو، مرت بجوار القائم.
وشهد شوط المباراة الثاني سيطرة تامة للفريق الاتحادي؛ إذ شهد ربع الساعة الأول ثلاث فرص محققة عن طريق رومارينهو وحورمان وفيلانويفا.
ونجح اللاعب رومارينهو في تكليل جهوده بهدف رائع من تمريرة سحرية من خالد السميري في الدقيقة الـ68.
ثلاث دقائق فقط نجح بعدها أصحاب السعادة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ71 عن طريق اللاعب محمد المنحلي.
حاول لاعبو الاتحاد العودة للتقدم من جديد، وتصدى القائم لكرة ناصر الشمراني. بعد ذلك كان اللعب في منتصف الملعب بلا هجمات خطرة.
22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
12:17 AM
نجح فريق الوحدة الإماراتي في تصدُّر مجموعته الآسيوية بعدما نجح لاعبوه في تسجيل هدف التعادل في مباراتهما أمام الاتحاد.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال آسيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وتصدر الوحدة الترتيب بـ13 نقطة، وجاء الاتحاد ثانيًا بـ11 نقطة.
وشهد شوط المباراة الأول فرصًا متبادلة بين الفريق، كانت أخطرها للاتحاد عن طريق فيلانويفا من كرة مخادعة، نجح حارس الوحدة في التصدي لها، إضافة لرأسية من رومارينهو، مرت بجوار القائم.
وشهد شوط المباراة الثاني سيطرة تامة للفريق الاتحادي؛ إذ شهد ربع الساعة الأول ثلاث فرص محققة عن طريق رومارينهو وحورمان وفيلانويفا.
ونجح اللاعب رومارينهو في تكليل جهوده بهدف رائع من تمريرة سحرية من خالد السميري في الدقيقة الـ68.
ثلاث دقائق فقط نجح بعدها أصحاب السعادة في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ71 عن طريق اللاعب محمد المنحلي.
حاول لاعبو الاتحاد العودة للتقدم من جديد، وتصدى القائم لكرة ناصر الشمراني. بعد ذلك كان اللعب في منتصف الملعب بلا هجمات خطرة.
، التعادل يحسم مواجهة "الوحدة" و"الاتحاد" آسيويًّا.. و"أصحاب السعادة" يتصدرون المجموعة ،
المصدر : الخليج 365
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