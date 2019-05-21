“أمن الدولة” يطيح بـ 34 متهماً في قضايا إرهاب خلال 12 يوماً

تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بمتهمين في قضايا ذات صلة بالإرهاب وأمن الدولة خلال الاثني عشر يوما الأولى من شهر رمضان، وبلغ عددهم 34 متهما، من جنسيات مختلفة، وجميعهم رهن التحقيق حاليا.
وضمت قائمة المتهمين المقبوض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة خلال الفترة من 1 إلى 12 من شهر رمضان، 34 متهما ينتمون إلى 7 جنسيات عربية وآسيوية، فيما جاء السعوديون في المرتبة الأولى من ناحية العدد بواقع 18 متهما. وتوزع باقي المتهمين بحسب الجنسية وفقاً لنافدة “تواصل” التابعة لوزارة الداخلية، بين 9 يمنيين، وسريلانكيين، وسوريين، ومتهم واحد من كل من باكستان والفلبين والهند.
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