حقيقة اعدام سلمان العودة في السعودية

تعتزم السلطات السعودية إعدام ثلاثة دعاة بارزين وصفهم بالـ"معتدلين" بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بفترة وجيزة، وفق ما حصل عليه موقع "ميدل إيست آي".

وذكر الموقع أنه حصل على معلومات من مصدرين مقربين من الحكومة، أفادا أن السلطات تعتزم إعدام الثلاثة بزعم ارتباطهم بنشاطات "إرهابية".

وأبرز هؤلاء هو الشيخ سلمان العودة، المعروف بوجهات نظره التقدمية نسبيا، والذي اعتُقل في أيلول/ سبتمبر 2017، بعد أن دعا على "تويتر" إلى "مصالحة" بين السعودية وقطر بعد مرور ثلاثة أشهر على فرض الأولى الحصال على قطر.

أما الاثنان الآخران، هما الأكاديمي والكاتب الشيخ عوض القرني، والمذيع الشهير الشيخ علي العمري، اللذان اعتقلتهما السلطات في الفترة ذاتها أيضا.

وأكد مصدران حكوميان سعوديان على وجود خطة لإعدام الرجال الثلاثة، الذين ينتظرون حالياً المحاكمة في المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض. و كانت قد حُددت جلسة في مطلع أيار/ مايو لكنها أُجلت إلى موعد آخر غير محدد.