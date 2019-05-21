السفير الغريري يبحث مع متحدث الحكومة المغربية العلاقات بين البلدين

اللقاء تناول ضرورة التنسيق الثنائي
زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، عبدالله بن سعد الغريري، اليوم الثلاثاء، مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مكتبه بالرباط.
وتناول الحديث بينهما العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق الثنائي؛ لما يخدم مصلحة البلدين.
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