كراني: ارتفاع الحرارة إلى 47 مئوية خلال ساعات على بعض المناطق

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على بعض مناطق المملكة، معلنة دخول الأجواء الصيفية.

وقال كراني- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- «بعون الله ستودع أجواؤنا خلال الساعات المقبلة درجات الحرارة التي تميل للطابع الربيعي الصيفي (40- 44 مئوية)..وتستقبل درجات الحرارة العظمى التي تميل للطابع الصيفي (43-47 مئوية) والتي تأخذنا تدريجيًا مع تقدم أيام يونيو إلى (44- 49 مئوية)».

ووجه كراني نصيحة، بتجنب أشعة الشمس لتجنب الإصابة بضربة الشمس.

يُذكر أن مصر تشهد حاليًا، موجة حارة غير مسبوقة، تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس على أن تنكسر بداية من الجمعة المقبل، ومن المتوقع امتدادها لدول مجاورة.

وحذرت شبكة «أكيوريت ويثر» المتخصصة في الأرصاد الجوية، من الموجة الحارة على مصر واصفة إياها بـ«الخطيرة»، مشيرة إلى أنها ستمتد إلى دول أخرى في المنطقة.

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وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أن درجة الحرارة ارتفعت في القاهرة إلى ما فوق 38 درجة مئوية، اليوم الثلاثاء، مع توقعات بمزيد من الارتفاع التدريجي حتى يوم الجمعة المقبل؛ حيث تصل إلى 43 درجة مئوية، و42 مئوية في الإسكندرية والساحل الشمالي.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الجوية السابقة تشهدها مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق: الرياض، الشرقية، المدينة المنورة

وأضافت الأرصاد أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تنشط على أجزاء من منطقتي: الجوف والحدود الشمالية.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، هطول أمطار ليلة الأربعاء، متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد، على مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة، وما بين القصيم وحائل، وعلى الباحة وعسير وشرقها، وجازان ونجران، والربع الخالي وعمان.