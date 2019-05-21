أعرب عن أمله في أن تسود الحكمة في التعامل
أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن أمله في أن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وقال أمير الكويت، في تصريحات صحفية: نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت: نعيش ظروفًا بالغة الدقة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.