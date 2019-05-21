أمير الكويت: نعيش ظروفًا بالغة الدقة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن أمله في أن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وقال أمير الكويت، في تصريحات صحفية: نعيش في ظروف بالغة الدقة والخطورة نتيجة ارتفاع وتيرة التصعيد في المنطقة.

