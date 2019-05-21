محافظ البكيرية يوجِّه بإلغاء فعالية «غبقة»

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، أن محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة، وجَّه بإيقاف فعالية «غبقة»، التي كان مُقررًا إقامتها يومي الخميس والجمعة المقبلين في المحافظة.

وأكد مصدر، لـ«عاجل»، أن أسباب إيقاف الفعالية؛ جاء لعدم حصول منظم الفعالية على تصريح رسمي من الجهات المختصة.

وكان محافظ البكيرية، قد وجَّه في ربيع الأول 1440هـ، بإيقاف إحدى الفعاليات المزعم إقامتها؛ بسبب عدم حصول منظمي الفعالية على تصريح رسمي من الجهات المختصة.