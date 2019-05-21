الكونغرس: الهجمات ضد السعودية وفي الخليج العربي تصعيد إيراني

قال الكونجرس الأمريكي إن إيران تواصل سياساتها العدوانية في دول المنطقة، داعيًا إياها إلى تغيير سلوكها في المنطقة فوراً.

وأكد أن الهجمات ضد السعودية وفي الخليج العربي تصعيد من قبل إيران، مشيرًا إلى أن أمريكا سترد على أي إجراء عدائي من جانب طهران.

وأشار إلى أن الوزير بومبيو أكد أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد، مطالبًا بضرورة امتلاكها استراتيجية ردع كبيرة ضد إيران.