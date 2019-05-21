اخبار السعوديه

الكونغرس: الهجمات ضد السعودية وفي الخليج العربي تصعيد إيراني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

طهران تواصل سياساتها العدوانية في دول المنطقة

قال الكونجرس الأمريكي إن إيران تواصل سياساتها العدوانية في دول المنطقة، داعيًا إياها إلى تغيير سلوكها في المنطقة فوراً.

وأكد أن الهجمات ضد وفي الخليج العربي تصعيد من قبل إيران، مشيرًا إلى أن أمريكا سترد على أي إجراء عدائي من جانب طهران.

وأشار إلى أن الوزير بومبيو أكد أن الولايات المتحدة سترد على أي تهديد، مطالبًا بضرورة امتلاكها استراتيجية ردع كبيرة ضد إيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكونغرس: الهجمات ضد السعودية وفي الخليج العربي تصعيد إيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا