السعودية اليوم / غرفة جازان تجمع رجال الأعمال ومديري الإدارات في الإفطار الرمضاني الثالث



جيزان 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

جمعت غرفة جازان أكثر من 200 رجل أعمال وريادي وممثلي الجهات الحكومية، على مائدة الإفطار الرمضاني الثالث بحضور وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبد العزيز القصيبي، ورئيس غرفة جازان خالد بن محمد الصايغ، وأعضاء مجلس الإدارة ومجتمع جازان الاقتصادي والقيادات التنفيذية للغرفة، وذلك بفندق الراديسون بلو.

وأوضح الأمين العام للغرفة الدكتور ماجد الجوهري، أن الحفل الرمضاني السنوي جاء بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومي، وكذلك تعزيز الروابط الاجتماعية بين مديري القطاعات الحكومية والخاصة، مثمناً دور الجهات المشاركة.

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23:52ت م

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