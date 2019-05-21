السعودية اليوم / مصرع 11 شخصًا شمال شرقي الهند



غواهاتي 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

لقي 11 شخصًا مصرعهم في ولاية أروناشال براديش شمال شرقي الهند اليوم، في كمين مسلّح استهدف موكب نائب في برلمان الولاية.

وأفادت الحكومة الهندية أنّ النائب عن "حزب الشعب الوطني" في المجلس التشريعي للولاية تيرونغ آبو، لقي مصرعه مع 10 أشخاص آخرين بينهم عدد من أفراد أسرته في كمين مسلّح نصبه مسلحون، واستهدف موكبهم في منطقة تيراب.

وأوضح وزير الدولة للشؤون الداخلية في الحكومة الهندية كيرين ريجو، في تغريدة على موقع التواصل الاحتماعي "تويتر" أنّ أشدّ الإجراءات الممكنة ستتّخذ ضدّ المسؤولين عن هذا الهجوم الشنيع، مشيرًا إلى أن الهجوم أسفر عن مصرع 11 شخصًا.

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23:49ت م

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