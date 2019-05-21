السعودية اليوم / وكالة المسجد النبوي تبدأ توزيع حقائب الاعتكاف والأساور الخاصة بالدخول لموقع الاعتكاف



المدينة المنورة 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في وحدة خدمات المعتكفين التابعة لإدارة التوجيه والإرشاد، بتوزيع حقائب المعتكفين والأساور الخاصة بالدخول لموقع الاعتكاف.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله بن حطاب الحنيني، أنه حرصاً على تيسير الحصول على تصاريح الاعتكاف، فقد خُصصت عدة مكاتب في الجهة الجنوبية من ساحات المسجد النبوي لخدمة المعتكفين.

وأفاد أن هذا البرنامج تم إعداده منذ وقت مبكر لتسهيل عملية تنظيم الاعتكاف، وتهيئة خدمات المعتكفين لتقديم أجود الخدمات لهم، مُشيراً إلى أنه تم إطلاق خدمة التسجيل المبكر لراغبي الاعتكاف في المسجد النبوي في أواخر شهر شعبان الماضي.

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23:20ت م

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