السعودية اليوم / المجلس البلدي بالدوادمي يلتقى المواطنين



الدوادمي 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

عقد المجلس البلدي بمحافظة الدوادمي مساء أمس، لقاءه الثالث مع المواطنين بحضور رئيس المجلس البلدي بمحافظة الدوادمي هليل النداح، وأعضاء المجلس وجمع من المواطنين، وذلك في قاعة البلدية للاحتفالات.

وقدم رئيس المجلس البلدي شرحًا عن أهم إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الهدف من هذا اللقاء هو التواصل مع المواطنين، للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم، لتطوير الخدمات البلدية المقدمة لهم.

وفتح باب النقاش مع المواطنين للاستماع لمطالبهم التي تركزت على استكمال سفلتة شوارع بعض أحياء المحافظة، والمراكز التابعة لخدمات البلدية، وإنارة بعض أحياء المحافظة والمراكز، وإعادة تأهيل بعض الطرق وتوسعتها، لتناسب النمو السكاني الذي تشهده المحافظة، إضافة إلى إنشاء حدائق عامة في الأحياء الجديدة في المحافظة، ومنع التعدي على الرمال بالمحافظة من قبل أصحاب الشاحنات، وما ينتج عن ذلك من حفر تشكل خطرًا على المواطنين، وتنظيم سوق النساء الحالي، واستقطاب فرص استثمارية مع القطاع الخاص في مجال الاستثمارات البلدية بالمحافظة.

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23:03ت م

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