السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" توقّع مذكرة تعاون مع "مركز الشراكات الإستراتيجية الدولية"



الرياض 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية مذكرة تعاون في الشراكات الدولية ذات العلاقة بالجوانب المشتركة.

ووقّع المذكرة في مقر الهيئة بالرياض اليوم معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومعالي الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية الدكتور فيصل بن حمد الصقير.

وتتضمن المذكرة تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين للنظر في وضع خطط تنفيذية للعمل المشترك، وتزويد الجانبين بجميع المعلومات والبيانات والتقارير اللازمة لغرض متابعة التقدم في الشراكات الإستراتيجية مع دول الشراكات، وتبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك، وما يحتاجه كل جانب منها، كما تشمل تبادل الخبرات في مجالات الدراسات والبحوث والاستشارات التنظيمية والإدارية والمهنية.

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22:23ت م

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