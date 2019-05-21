السعودية اليوم / عواصف وفيضانات تجتاح مناطق وسط أمريكا



واشنطن 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

اجتاحت عواصف قوية مناطق وسط الولايات المتحدة الأمريكية ترافقها أمطار أدت إلى فيضانات فضلًا عن رياح عاتية وزوابع.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم أن زوبعة ضربت منطقة قريبة من مطار تلسا الدولي في ولاية أوكلاهوما مما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل، إضافة إلى إلحاق أضرار بعدد من المنازل، مضيفةً أن الأحوال الجوية صاحبتها رياح عاتية وأمطار غزيرة أدت إلى إغلاق عدد من الطرق السريعة في أوكلاهوما.

وأوضحت الهيئة أن العواصف قد تسبب اليوم مزيدًا من الزوابع والفيضانات المباغتة في مناطق من ولايات أركنسو وإلينوي وكانزاس وميزوري وأوكلاهوما.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمس "إعلان كارثة كبيرة" في 13 مقاطعة في ميزوري تعرضت لأضرار بسبب فيضانات وقعت في مارس الماضي.

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22:22ت م

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