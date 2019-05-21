السعودية اليوم / نائبا وزير العمل والتنمية الاجتماعية يجتمعان مع السفير الألماني لدى المملكة لبحث مجالات التعاون بين البلدين



الرياض 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

عقدت معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح اجتماعاً مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو، بحضور الوفد المرافق له وعدد من كبار مسؤولي الوزارة .

وناقش الاجتماع إمكانية التعاون بين البلدين في مجال التنمية الاجتماعية.

كما عقد معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين اجتماعًا مماثلاً مع السفير الألماني استعرضا خلاله عددًا من التعديلات التي أجريت مؤخراً على نظام العمل والعمال في المملكة، إضافة إلى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

22:13ت م

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