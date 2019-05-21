سياسي / ولي عهد أبو ظبي يلتقي رئيس جزر القمر



أبو ظبي 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم رئيس جزر القمر غزالي عثماني الذي يزور أبو ظبي حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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22:13ت م

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