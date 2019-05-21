

الرياض 16 رمضان 1440 هـ الموافق 21 مايو 2019 م واس

أكد المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على الأجهزة الحكومية ومنسوبيها بعدم تسليم أرشيفاتها ووثائقها إلى شركات إعادة تدوير الورق بغرض إتلافها وذلك بحجة أنها تمت رقمنتها أو بسبب عدم وجود أماكن ملائمة لحفظها من دون الحصول على موافقة المركز على إتلاف تلك الوثائق.

وبيّن المركز أن هذا الإجراء يعد مخالفة للأنظمة واللوائح بشكل صريح, داعياً الأجهزة الحكومية إلى المحافظة على أرشيفاتها وعدم إتلافها إلا من خلال ما نصت عليه لائحة الإتلاف الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 1379 وتاريخ 1416/7/21 هـ وضرورة التنسيق مع المركز بشكل مباشر تفادياً للمساءلة القانونية وحفاظاً على وثائقنا الوطنية وما تحتويه من معلومات.

وتأتي هذه الخطوة بناء على ما لاحظه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن طريق الزيارات الميدانية لمستودعات شركات إعادة الورق من تسريب لأعداد كبيرة من الوثائق الحكومية بجميع أنواعها ليتم تداولها وبيعها بشكل مخالف ويشكل مساساً بالأمن الوطني وبالمصالح العليا للدولة.

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21:52ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يجدد الدعوة للالتزام التام بلائحة إتلاف الوثائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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