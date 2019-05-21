السعودية | المالكي: تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:53 مساءً, 21 مايو 2019 م المناطق - وكالات قال العقيد ركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن وفقا لـ”العربية” إن تهديد ميليشيات الحوثي يتصاعد ويزعزع الأمن الإقليمي.

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