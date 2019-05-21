2019-05-21

تدشين وقف الأوقاف الخمسة في الحد الجنوبي

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - جازان

دشن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمركز الحميراء بالعارضة بمنطقة جازان وقف الأوقاف الخمسة، وهو عبارة عن خمسة أوقاف؛ جامع ومصلى نساء يتسع لــ500 مصلي ومصلية بالإضافة إلى خطب الجمعة المترجمة للجاليات.

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كما يتكون وقف الأوقاف الخمسة من مقر متكامل لمكتب الدعوة يحوي على مكاتب إدارية للدعاة والمتعاونين، بالإضافة إلى سكن للدعاة القادمين من خارج المنطقة، كما يوجد به المكتبة العلمية والمركز التدريبي التي تحتوي على البحوث العلمية للجاليات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الشباب بالمهارات الحياتية.

كما يضم الوقف بئرًا لسقي الماء، ويوجد أيضًا مركز الجاليات وتنمية الشباب مركز لتنمية قدرات الشباب والجاليات وشغل أوقاتهم بما ينفع، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للوقف 3 ملايين ريال.

ويمتاز الوقف بموقع متميز، حيث إنه يتوسط أربع محافظات، ويبعد عن جازان 60 كم.