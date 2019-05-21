2019-05-21

الكونجرس: سنرد بقوة على أي عمل عدائي من إيران

متابعات الخليج 365 - الرياض

ناقش أعضاء الكونجرس الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، إستراتيجية التعامل مع إيران.

ودعا الكونجرس إيران إلى تغيير سلوكها في المنطقة، مشددًا على أن واشنطن سترد بقوة على أي عمل عدائي من طهران.

وقال الكونجرس: إن الرئيس دونالد ترامب أوضح أنه لا يريد الحرب، لكنه لم يستبعد الخيار العسكري، وأن إيران تواصل سياساتها العدوانية في دول المنطقة.

Advertisements

في وقت سابق، توعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إيران لأنها أبدت عدوانية كبيرة تجاه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، محذرًا إياها بأنها ستلقى ردًّا بقوة هائلة لو نفذت أي خطأ.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء أمس الاثنين أمام البيت الأبيض: إن “إيران أبدت عدوانية كبيرة”، مضيفًا أن “إيران سترتكب خطأ فادحًا جدًّا في حال فعلت أي شيء ضد الولايات المتحدة، لكن لا مؤشرات على ذلك حاليًّا”.

وتابع الرئيس الأمريكي مهددًا: “وفي حال قاموا بذلك فإنهم سيواجهون ردًّا بقوة هائلة”.

وأكد ترامب مع ذلك فإن الولايات المتحدة ستخوض المفاوضات مع إيران عندما ستكون طهران جاهزة لذلك.