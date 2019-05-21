الشيخ المطلق: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن من المصحف بالقفازات

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن من المصحف بالقفازات.

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وقال المطلق: إنه إذا كانت القراءة من الجوال أو الآيباد، فيجوز بدون قفازات، ويجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يقرأ القرآن غيبًا.

وأضاف الشيخ المطلق: المحافظة على الصلاة وأمر الأهل والأولاد بالمحافظة عليها من أسباب الرزق، قال الله تعالى: {وأْمُرْ أهلكَ بالصلاةِ واصطبرْ عليها لا نسألُكَ رزقًا نحن نرزقُكَ والعاقبةُ للتقوى} قال السعدي: أي: رزقك علينا قد تكفلنا به كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم؛ فكيف بمن قام بأمرنا واشتغل بذكرنا؟!