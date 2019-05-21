هل تؤثر الوظيفة على مقدار دعم حساب المواطن ؟

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطنون بشأن تأثير وجود وظيفة على مقدار الدعم الذي يقدمه برنامج حساب متابعات الخليج 365 للمستفيدين.

وقال مواطنون: إن بعضهم كان يعمل ثم ترك الوظيفة، فيما ذكر آخرون أنهم كانوا في وظيفة براتب عالٍ ثم تركوها وعملوا في وظيفة أخرى براتب أقل من الأول، فما تأثير ذلك على مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365؟ وهل سيزيد في الدفعات المقبلة؟

وأجاب حساب متابعات الخليج 365 على هذه الاستفسارات بالقول: يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانهم استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا

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وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أكّد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

التسجيل مستمر:

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).