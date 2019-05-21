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2019-05-21 بريطانيا عن عرقلة ميليشيا الحوثي لجهود الإغاثة في اليمن: يجب توقف هذا متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أدانت الحكومة البريطانية اليوم عرقلة جماعة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لجهود الإغاثة الدولية في اليمن.

وأعرب وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت عن استنكار بلاده الشديد لتدخلات الحوثيين في برامج توصيل المساعدات الإنسانية للمحتجين قائلًا: “يجب أن يتوقف هذا”.

وأكد المسؤول البريطاني في بيان رسمي وقوف بلاده مع قرار برنامج الأغذية العالمي المتعلق ببحث تعليق المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بسبب تدخلات بعض قادة الجماعة في عمل المنظمة مما يعرقل تدفق المساعدات.









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