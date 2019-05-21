كراني يحذر: تجنبوا أشعة الشمس

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، أن أجواء المملكة ستودع خلال الساعات القادمة درجات الحرارة العظمى التي تميل للطابع الربيعي الصيفي 40- 44 مئوية.

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وتابع كراني أن المملكة ستستقبل درجات الحرارة العظمى التي تميل للطابع الصيفي 43- 47 مئوية، والتي تأخذ الطقس تدريجيًّا مع تقدم أيام يونيو إلى 44- 49 مئوية، متابعًا: تجنبوا أشعة الشمس لتجنب ضربتها.

وكان طقس العرب قد توقع أن يكون الطقس الليلة دافئًا في شمال غرب المملكة ومعتدل الحرارة في باقي المناطق.

كما توقّع أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة، ويحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار، خاصة في جنوب وجنوب شرق المملكة.