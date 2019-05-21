الان تتابع منظمة الصحة العالمية بصدد تصنيف المدينة المنورة ضمن برنامج المدن الصحية العالمية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
تقترب منظمة الصحة العالمية من تصنيف المدينة المنور ضمن برنامج المدن الصحية العالمية.
وقال دكتور عبد العزيز السراني مدير جامعة طيبة في المدينة المنورة، إن البرنامج يصنف المدينة المنورة ضمن برنامج المدن الصحية ويشمل تصنيف المدن من إطار صحي وتعليمي وأمني واجتماعي، وتوفير كل الخدمات التي تعكس الصورة الحقيقية في المجال الصحي والاجتماعي.
وأضاف السراني أن البرنامج يهدف إلى أن يكون ساكن المدينة المنورة في بيئة معيشية جيدة وتحسين جميع الآداء، وهذا معمول عليه، وهناك توافق كبير بين محددات والممارسات الموجودو في برنامج المدن الصحية ورؤية المملكة 2030 في التحول الوطني.
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