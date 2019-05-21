شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: استعادة 11 مليون م٢ من الأراضي الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي أكثر من 11 مليون م2، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في مواقع متفرقة بشكل غير نظامي في نطاق أمانة منطقة عسير.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، منبهاً إلى أن إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، قدرت بمساحة بلغت نحو 11.542.745 م2، خلال الشهر الماضي وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وغرف عشوائية وأسلاك شائكة وعقوم ترابية.

وأكد الحميدي أن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية وأنه لن يتم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات.