وزير الداخلية يبحث تفعيل مكاتب تحقيق الرؤية مع أمراء المناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، مع أمراء المناطق تفعيل دور مكاتب تحقيق الرؤية في إمارات المناطق، وذلك خلال ترؤسه في جدة أمس، اجتماع أمراء المناطق السنوي السادس والعشرين.

وفي بداية الاجتماع، نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود لأمراء المناطق تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا على التوجيهات الكريمة التي تقضي بالمحافظة على الأمن وتيسير وتسهيل جميع أمور المواطنين أينما كانوا في مختلف أرجاء المملكة.

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وبحث الاجتماع، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وخدمة الوطن ورفعته ومن أبرزها: تفعيل دور مكاتب تحقيق الرؤية في إمارات المناطق، والدور التنموي لإمارة المنطقة، والتحديات والحلول المتعلقة بموضوع تنفيذ الأحكام الإدارية، وتطوير آلية رفع تقارير كفاية أداء الخدمات العامة بالمنطقة، وخطة التحول الالكتروني لأعمال الإمارة لتتوافق مع برنامج التحول الوطني ومؤشرات الأداء المقررة، وحصر معايير تقديم الخدمات الحالي في المنطقة للوصول إلى معايير معتمدة وموحدة لقياس التنمية في المدن والمحافظات والمراكز.

واستعرض المجتمعون تقارير دورية عن سير العمل والإنجازات المحققة، التي تستشرف رفع كفاءة الأداء، وتحقيق معدلات نمو في مختلف المجالات التي تدخل ضمن مهام واختصاصات وزارة الداخلية وإمارات المناطق.

كما استعرض المجتمعون تقريرا عن التوصيات المنجزة والمنبثقة عن الاجتماعات السنوية السابقة.

وفي ختام الاجتماع توصل أمراء المناطق إلى عدد من القرارات والتوصيات التي تم رفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إطار تقرير متكامل عن أعمال ونتائج هذا الاجتماع.