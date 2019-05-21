السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا
منعت أمينة مظالم سابقة في الفلبين من دخول هونج كونج أمس، فيما اعتبر انتقاما منها بسب رفعها دعوى ضد الرئيس الصيني، شي جين بينج، بسبب نزاعات إقليمية في بحر الصين الجنوبي.
وقالت كونشيتا كاربيو موراليس - التي تقاعدت في يوليو 2018 - في رسالة نصية تم إرسالها إلى وسائل الإعلام، إن سلطات الهجرة احتجزتها لدى وصولها إلى هونج كونج، وطلبت منها العودة على متن الرحلة التالية المتاحة إلى مانيلا. وأوضحت القاضية السابقة أنها كانت مسافرة مع أسرتها لقضاء عطلة.
كانت هذه تفاصيل خبر منع قاضية سابقة من دخول هونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.