منع قاضية سابقة من دخول هونج كونج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا

منعت أمينة مظالم سابقة في الفلبين من دخول هونج كونج أمس، فيما اعتبر انتقاما منها بسب رفعها دعوى ضد الرئيس الصيني، شي جين بينج، بسبب نزاعات إقليمية في بحر الصين الجنوبي.

وقالت كونشيتا كاربيو موراليس - التي تقاعدت في يوليو 2018 - في رسالة نصية تم إرسالها إلى وسائل الإعلام، إن سلطات الهجرة احتجزتها لدى وصولها إلى هونج كونج، وطلبت منها العودة على متن الرحلة التالية المتاحة إلى مانيلا. وأوضحت القاضية السابقة أنها كانت مسافرة مع أسرتها لقضاء عطلة.