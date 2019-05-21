إدانة شخص في قضية اغتصاب وقعت قبل 24 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستوكهولم

أدانت محكمة سويدية أمس شخصا في قضية اغتصاب وقعت قبل 24 عاما وحكمت عليه بالسجن ست سنوات، وذلك بعد الاستعانة بحمض نووي تم الحصول عليه من مكان الجريمة.

ونفى المدان (58عاما) هذه الاتهامات.

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وأدانت محكمة جوتنبرج المحلية الشخص بالاعتداء على السيدة التي كانت في الثامنة من عمرها وقت وقوع الجريمة. ووقع الحادث عندما كانت الفتاة تستقل الدراجة من المدرسة إلى منزلها بالقرب من بيلدال جنوب جوتنبرج.

ولطالما ظل ينظر للقضية على أنها غير قابلة للحل. وكان من المقرر أن تسقط بالتقادم في سبتمبر 2020.

وتم تحقيق تقدم في القضية بموجب تشريع دخل حيز التنفيذ في يناير يتيح للشرطة إجراء ما يسمى «بالبحث العائلي» في قاعدة البيانات الوطنية للحمض النووي، والتي تحتوي على ملفات للمدانين والمشتبه بهم.

ووفقا للمحكمة فإن قريبا للمدان كان موجودا على قاعدة البيانات، ووجدت الشرطة أن هناك نحو 20 آخرين لديهم ملفات تعريف حمض نووي متقاربة، ومن بينهم المدعى عليه.