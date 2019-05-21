إضراب يلغي 300 رحلة طيران في إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما ألغت شركة طيران «أليتاليا» الإيطالية المتعثرة نصف رحلاتها المقررة أمس بسبب إضراب يستمر 24 ساعة في قطاع النقل الجوي. وألغت الشركة 300 رحلة من وإلى إيطاليا من جدولها. وتخضع الشركة للإدارة الحكومية منذ عامين، وحصلت على قرض حكومي بـ900 مليون يورو (مليار دولار) للإبقاء على تشغيلها. وأرجأت الحكومة الشعبوية اتخاذ قرار بشأن مستقبل الشركة مرات عدة.



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