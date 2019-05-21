، العلا.. إنقاذ طفلة أصيبت بنزيف بالمخ إثر سقوطها من كرسي ،

- 1/2
- 2/2
نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن في محافظة العلا - بفضل الله - من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، نتيجة إصابتها بنزيف بالمخ، إثر سقوطها من كرسي بمنزل عائلتها.
وأوضح الدكتور أحمد مصطفى أخصائي جراحة المخ والأعصاب قائلاً: إن الطفلة حضرت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأمير عبدالمحسن وهي تعاني من نزيف بالمخ، وعلى الفور أُدخلت إلى قسم الطوارئ وتم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.
وأضاف: إن الطفلة أدخلت على الفور قسم العمليات وأجريت لها عملية جراحية تم خلالها إيقاف النزيف وإزالة التجمع الدموي وتكللت بفضل الله بالنجاح.
وتابع: استغرقت مدة العملية ساعة ونصفاً، أُدخلت الطفلة العناية المركزة وحالتها الصحية مستقرة، وقد غادرت المستشفى مع ذويها بعد شفائها ولله الحمد.
من جانبه، عبر مدير القطاع الصحي بمحافظة العلا مطلق بن فارس الفقير عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء الفريق الطبي على نجاح العملية وإنقاذ حياة الطفلة بفضل الله، متمنياً لهم التوفيق في تقديم أفضل الخدمات الطبية، كما قدم تهانيه إلى ذوي الطفلة، متمنياً لها الصحة والعافية.
العلا.. إنقاذ طفلة أصيبت بنزيف بالمخ إثر سقوطها من كرسيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-21
نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن في محافظة العلا - بفضل الله - من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، نتيجة إصابتها بنزيف بالمخ، إثر سقوطها من كرسي بمنزل عائلتها.
وأوضح الدكتور أحمد مصطفى أخصائي جراحة المخ والأعصاب قائلاً: إن الطفلة حضرت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأمير عبدالمحسن وهي تعاني من نزيف بالمخ، وعلى الفور أُدخلت إلى قسم الطوارئ وتم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.
وأضاف: إن الطفلة أدخلت على الفور قسم العمليات وأجريت لها عملية جراحية تم خلالها إيقاف النزيف وإزالة التجمع الدموي وتكللت بفضل الله بالنجاح.
وتابع: استغرقت مدة العملية ساعة ونصفاً، أُدخلت الطفلة العناية المركزة وحالتها الصحية مستقرة، وقد غادرت المستشفى مع ذويها بعد شفائها ولله الحمد.
من جانبه، عبر مدير القطاع الصحي بمحافظة العلا مطلق بن فارس الفقير عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء الفريق الطبي على نجاح العملية وإنقاذ حياة الطفلة بفضل الله، متمنياً لهم التوفيق في تقديم أفضل الخدمات الطبية، كما قدم تهانيه إلى ذوي الطفلة، متمنياً لها الصحة والعافية.
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
09:53 PM
خلال عملية استغرقت ساعة ونصفاً.. حالتها الصحية مستقرة
نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن في محافظة العلا - بفضل الله - من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، نتيجة إصابتها بنزيف بالمخ، إثر سقوطها من كرسي بمنزل عائلتها.
وأوضح الدكتور أحمد مصطفى أخصائي جراحة المخ والأعصاب قائلاً: إن الطفلة حضرت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأمير عبدالمحسن وهي تعاني من نزيف بالمخ، وعلى الفور أُدخلت إلى قسم الطوارئ وتم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.
وأضاف: إن الطفلة أدخلت على الفور قسم العمليات وأجريت لها عملية جراحية تم خلالها إيقاف النزيف وإزالة التجمع الدموي وتكللت بفضل الله بالنجاح.
وتابع: استغرقت مدة العملية ساعة ونصفاً، أُدخلت الطفلة العناية المركزة وحالتها الصحية مستقرة، وقد غادرت المستشفى مع ذويها بعد شفائها ولله الحمد.
من جانبه، عبر مدير القطاع الصحي بمحافظة العلا مطلق بن فارس الفقير عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء الفريق الطبي على نجاح العملية وإنقاذ حياة الطفلة بفضل الله، متمنياً لهم التوفيق في تقديم أفضل الخدمات الطبية، كما قدم تهانيه إلى ذوي الطفلة، متمنياً لها الصحة والعافية.
، العلا.. إنقاذ طفلة أصيبت بنزيف بالمخ إثر سقوطها من كرسي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر العلا.. إنقاذ طفلة أصيبت بنزيف بالمخ إثر سقوطها من كرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.