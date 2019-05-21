، العلا.. إنقاذ طفلة أصيبت بنزيف بالمخ إثر سقوطها من كرسي ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال عملية استغرقت ساعة ونصفاً.. حالتها الصحية مستقرة

نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن في محافظة العلا - بفضل الله - من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر، نتيجة إصابتها بنزيف بالمخ، إثر سقوطها من كرسي بمنزل عائلتها.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى أخصائي جراحة المخ والأعصاب قائلاً: إن الطفلة حضرت إلى قسم الطوارئ بمستشفى الأمير عبدالمحسن وهي تعاني من نزيف بالمخ، وعلى الفور أُدخلت إلى قسم الطوارئ وتم إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف: إن الطفلة أدخلت على الفور قسم العمليات وأجريت لها عملية جراحية تم خلالها إيقاف النزيف وإزالة التجمع الدموي وتكللت بفضل الله بالنجاح.

وتابع: استغرقت مدة العملية ساعة ونصفاً، أُدخلت الطفلة العناية المركزة وحالتها الصحية مستقرة، وقد غادرت المستشفى مع ذويها بعد شفائها ولله الحمد.

من جانبه، عبر مدير القطاع الصحي بمحافظة العلا مطلق بن فارس الفقير عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء الفريق الطبي على نجاح العملية وإنقاذ حياة الطفلة بفضل الله، متمنياً لهم التوفيق في تقديم أفضل الخدمات الطبية، كما قدم تهانيه إلى ذوي الطفلة، متمنياً لها الصحة والعافية.