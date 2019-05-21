محمد بن مسعود - الدمام - استنكرت تدخلات الميليشيا في برامج توصيل المساعدات الإنسانية أدانت الحكومة البريطانية اليوم عرقلة جماعة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لجهود الإغاثة الدولية في اليمن. وأعرب وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت عن استنكار بلاده الشديد لتدخلات الحوثيين في برامج توصيل المساعدات الإنسانية للمحتجين قائلاً: "يجب أن يتوقف هذا". وأكد المسؤول البريطاني في بيان رسمي وقوف بلاده مع قرار برنامج الأغذية العالمي المتعلق ببحث تعليق المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بسبب تدخلات بعض قادة الجماعة في عمل المنظمة مما يعرقل تدفق المساعدات.

بريطانيا تدين عرقلة المتمردين الحوثيين جهود الإغاثة الدولية في اليمن وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-21 أدانت الحكومة البريطانية اليوم عرقلة جماعة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لجهود الإغاثة الدولية في اليمن. وأعرب وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت عن استنكار بلاده الشديد لتدخلات الحوثيين في برامج توصيل المساعدات الإنسانية للمحتجين قائلاً: "يجب أن يتوقف هذا". وأكد المسؤول البريطاني في بيان رسمي وقوف بلاده مع قرار برنامج الأغذية العالمي المتعلق ببحث تعليق المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بسبب تدخلات بعض قادة الجماعة في عمل المنظمة مما يعرقل تدفق المساعدات.

Advertisements 21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 09:20 PM استنكرت تدخلات الميليشيا في برامج توصيل المساعدات الإنسانية استنكرت تدخلات الميليشيا في برامج توصيل المساعدات الإنسانية أدانت الحكومة البريطانية اليوم عرقلة جماعة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لجهود الإغاثة الدولية في اليمن. وأعرب وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت عن استنكار بلاده الشديد لتدخلات الحوثيين في برامج توصيل المساعدات الإنسانية للمحتجين قائلاً: "يجب أن يتوقف هذا". وأكد المسؤول البريطاني في بيان رسمي وقوف بلاده مع قرار برنامج الأغذية العالمي المتعلق ببحث تعليق المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن بسبب تدخلات بعض قادة الجماعة في عمل المنظمة مما يعرقل تدفق المساعدات.

، بريطانيا تدين عرقلة المتمردين الحوثيين جهود الإغاثة الدولية في اليمن ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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