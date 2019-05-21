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اضطرّ موقع "يوتيوب"، مؤخرًا، إلى التحرك بحزم ضد مقاطع فيديو تحثّ الناس على شرب "سائل تنظيف خطير"، بهدف علاج أمراض مستعصية.
وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست"، فإن بعض مقاطع الفيديو تنصح بشرب سائل التنظيف "الكلور"، ويجري وصف هذه المادة بـ"العلاج المعجزة".
ويقدم مروج هذه النصائح الغريبة نفسه بمثابة رجل دين، وظهر في مقطع فيديو وهو يمزج عدة سوائل ثم أطلق عليها اسم "معجزة الحل المعدني".
ونبه الخبراء إلى خطورة هذه النصائح العبثية، وقالوا إن استهلاك كمية من الكلور من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الغثيان والجفاف ومضاعفات خطيرة أخرى قد تصل إلى الوفاة.
وبعد إبلاغ "يوتيوب" بشأن المحتوى الخطير، قام الموقع بإزالة مقاطع فيديو، لكن صاحب الوصفة ما زال يدافع عن "علاج الكلور" على الرغم من وقوع ضحايا.
وبحسب تقارير طبية فإن الوصفة التي شاهدها الملايين على الإنترنت، وروجها جيم هامبل، أدت إلى حالتَيْ وفاة، وهو ما جعل كثيرين يدعون إلى التحرك ضد "النصيحة المسمومة".
وفي 2010 قالت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة إنها تلقت عدة تقارير عن أشخاص يعانون اضطرابات صحية تهدد حياتهم بسبب تناول "السائل الخطير".
بعد وقوع ضحايا.. "يوتيوب" يتحرّك ضد مقاطع "العلاج المسموم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-21
اضطرّ موقع "يوتيوب"، مؤخرًا، إلى التحرك بحزم ضد مقاطع فيديو تحثّ الناس على شرب "سائل تنظيف خطير"، بهدف علاج أمراض مستعصية.
وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست"، فإن بعض مقاطع الفيديو تنصح بشرب سائل التنظيف "الكلور"، ويجري وصف هذه المادة بـ"العلاج المعجزة".
ويقدم مروج هذه النصائح الغريبة نفسه بمثابة رجل دين، وظهر في مقطع فيديو وهو يمزج عدة سوائل ثم أطلق عليها اسم "معجزة الحل المعدني".
ونبه الخبراء إلى خطورة هذه النصائح العبثية، وقالوا إن استهلاك كمية من الكلور من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الغثيان والجفاف ومضاعفات خطيرة أخرى قد تصل إلى الوفاة.
وبعد إبلاغ "يوتيوب" بشأن المحتوى الخطير، قام الموقع بإزالة مقاطع فيديو، لكن صاحب الوصفة ما زال يدافع عن "علاج الكلور" على الرغم من وقوع ضحايا.
وبحسب تقارير طبية فإن الوصفة التي شاهدها الملايين على الإنترنت، وروجها جيم هامبل، أدت إلى حالتَيْ وفاة، وهو ما جعل كثيرين يدعون إلى التحرك ضد "النصيحة المسمومة".
وفي 2010 قالت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة إنها تلقت عدة تقارير عن أشخاص يعانون اضطرابات صحية تهدد حياتهم بسبب تناول "السائل الخطير".
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
09:15 PM
خبراء: استهلاكه يؤدي إلى حالة من الغثيان والجفاف ومضاعفات خطيرة
اضطرّ موقع "يوتيوب"، مؤخرًا، إلى التحرك بحزم ضد مقاطع فيديو تحثّ الناس على شرب "سائل تنظيف خطير"، بهدف علاج أمراض مستعصية.
وبحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست"، فإن بعض مقاطع الفيديو تنصح بشرب سائل التنظيف "الكلور"، ويجري وصف هذه المادة بـ"العلاج المعجزة".
ويقدم مروج هذه النصائح الغريبة نفسه بمثابة رجل دين، وظهر في مقطع فيديو وهو يمزج عدة سوائل ثم أطلق عليها اسم "معجزة الحل المعدني".
ونبه الخبراء إلى خطورة هذه النصائح العبثية، وقالوا إن استهلاك كمية من الكلور من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الغثيان والجفاف ومضاعفات خطيرة أخرى قد تصل إلى الوفاة.
وبعد إبلاغ "يوتيوب" بشأن المحتوى الخطير، قام الموقع بإزالة مقاطع فيديو، لكن صاحب الوصفة ما زال يدافع عن "علاج الكلور" على الرغم من وقوع ضحايا.
وبحسب تقارير طبية فإن الوصفة التي شاهدها الملايين على الإنترنت، وروجها جيم هامبل، أدت إلى حالتَيْ وفاة، وهو ما جعل كثيرين يدعون إلى التحرك ضد "النصيحة المسمومة".
وفي 2010 قالت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة إنها تلقت عدة تقارير عن أشخاص يعانون اضطرابات صحية تهدد حياتهم بسبب تناول "السائل الخطير".
، بعد وقوع ضحايا.. "يوتيوب" يتحرّك ضد مقاطع "العلاج المسموم" ،
المصدر : الخليج 365
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