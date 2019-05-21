، مباشر قطر: انهيار يتزايد وتضخم يتفاقم.. اقتصاد "الحمدين" في مأزق ،

- 1/2
- 2/2
انهيارات متلاحقة تطال الكثير من قطاعات الاقتصاد القطري، نتيجة لسياسات النظام الخاطئة، التي تسببت في ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات التضخم في البلاد.
هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الاقتصاد القطري، وفقاً لـ"قناة مباشر قطر"، يدفع ضريبته أبناء الدوحة، الذين يستنزفهم نظام الحمدين بشكل متزايد، ويجبرهم على القبول بالمنتجات الإيرانية والتركية، ذات الأسعار المرتفعة والجودة المتردية، لكن ليس أمام أبناء قطر خيار آخر.
ووفق ما نقلته اليوم السابع: نظام الحمدين ومن خلال سياسة دعم الإرهاب والتخريب في المنطقة، جعل السياحة القطرية تعيش واحدة من أسوأ فتراتها، خاصة في ظل عزوف أبناء الخليج عن زيارة الدوحة، فضلاً عن فشل خطط جذب المزيد من السياحة الأجنبية إلى البلاد.
ليست السياحة وحدها، بل إن قطاع الاستثمار شهد هروباً كبيراً لرأس المال، بعدما أيقن رجال الأعمال أن الوضع المالي الصعب الذي يعيشه الحمدين، سوف يدفعه إلى بسط سيطرته على أموال المستثمرين، فضلاً عن أن الوضع الأمني غير المستقر الذي تعيشه البلاد اليوم يجعل من قطر بيئة غير مناسبة للاستثمار.
مباشر قطر: انهيار يتزايد وتضخم يتفاقم.. اقتصاد "الحمدين" في مأزقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-21
انهيارات متلاحقة تطال الكثير من قطاعات الاقتصاد القطري، نتيجة لسياسات النظام الخاطئة، التي تسببت في ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات التضخم في البلاد.
هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الاقتصاد القطري، وفقاً لـ"قناة مباشر قطر"، يدفع ضريبته أبناء الدوحة، الذين يستنزفهم نظام الحمدين بشكل متزايد، ويجبرهم على القبول بالمنتجات الإيرانية والتركية، ذات الأسعار المرتفعة والجودة المتردية، لكن ليس أمام أبناء قطر خيار آخر.
ووفق ما نقلته اليوم السابع: نظام الحمدين ومن خلال سياسة دعم الإرهاب والتخريب في المنطقة، جعل السياحة القطرية تعيش واحدة من أسوأ فتراتها، خاصة في ظل عزوف أبناء الخليج عن زيارة الدوحة، فضلاً عن فشل خطط جذب المزيد من السياحة الأجنبية إلى البلاد.
ليست السياحة وحدها، بل إن قطاع الاستثمار شهد هروباً كبيراً لرأس المال، بعدما أيقن رجال الأعمال أن الوضع المالي الصعب الذي يعيشه الحمدين، سوف يدفعه إلى بسط سيطرته على أموال المستثمرين، فضلاً عن أن الوضع الأمني غير المستقر الذي تعيشه البلاد اليوم يجعل من قطر بيئة غير مناسبة للاستثمار.
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
08:40 PM
قطاع الاستثمار شهد هروباً كبيراً لرأس المال خوفاً من بسط سيطرته عليه
انهيارات متلاحقة تطال الكثير من قطاعات الاقتصاد القطري، نتيجة لسياسات النظام الخاطئة، التي تسببت في ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات التضخم في البلاد.
هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الاقتصاد القطري، وفقاً لـ"قناة مباشر قطر"، يدفع ضريبته أبناء الدوحة، الذين يستنزفهم نظام الحمدين بشكل متزايد، ويجبرهم على القبول بالمنتجات الإيرانية والتركية، ذات الأسعار المرتفعة والجودة المتردية، لكن ليس أمام أبناء قطر خيار آخر.
ووفق ما نقلته اليوم السابع: نظام الحمدين ومن خلال سياسة دعم الإرهاب والتخريب في المنطقة، جعل السياحة القطرية تعيش واحدة من أسوأ فتراتها، خاصة في ظل عزوف أبناء الخليج عن زيارة الدوحة، فضلاً عن فشل خطط جذب المزيد من السياحة الأجنبية إلى البلاد.
ليست السياحة وحدها، بل إن قطاع الاستثمار شهد هروباً كبيراً لرأس المال، بعدما أيقن رجال الأعمال أن الوضع المالي الصعب الذي يعيشه الحمدين، سوف يدفعه إلى بسط سيطرته على أموال المستثمرين، فضلاً عن أن الوضع الأمني غير المستقر الذي تعيشه البلاد اليوم يجعل من قطر بيئة غير مناسبة للاستثمار.
، مباشر قطر: انهيار يتزايد وتضخم يتفاقم.. اقتصاد "الحمدين" في مأزق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مباشر قطر: انهيار يتزايد وتضخم يتفاقم.. اقتصاد "الحمدين" في مأزق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.