، "الحصيني": أمطار على هذه المناطق تتواصل للمساء ،

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم الثلاثاء على عدة مناطق بينها الرياض، وتتواصل حتى ساعات المساء.
وقال عبر حسابه في تويتر : متوقع أمطار اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -إن شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على مناطق مكة والرياض والمدينة وما بين القصيم وحائل، وعلى الباحة وعسير وشرقها وجازان ونجران و #الربع_الخالي وعمان.
وأضاف: البروق عصر هذا اليوم على حفر الباطن والكويت وجنوب حائل وجنوب المدينة وشمال وجنوب الطائف، وعلى سلطنة عُمان متوقع توسع السحب -إن شاء الله- لتشمل أجزاء من مناطق الباحة وعسير القصيم ثم الرياض وشمال الشرقية والربع الخالي، مع رياح مثيرة للأتربة.
"الحصيني": أمطار على هذه المناطق تتواصل للمساءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-21
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم الثلاثاء على عدة مناطق بينها الرياض، وتتواصل حتى ساعات المساء.
وقال عبر حسابه في تويتر : متوقع أمطار اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -إن شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على مناطق مكة والرياض والمدينة وما بين القصيم وحائل، وعلى الباحة وعسير وشرقها وجازان ونجران و #الربع_الخالي وعمان.
وأضاف: البروق عصر هذا اليوم على حفر الباطن والكويت وجنوب حائل وجنوب المدينة وشمال وجنوب الطائف، وعلى سلطنة عُمان متوقع توسع السحب -إن شاء الله- لتشمل أجزاء من مناطق الباحة وعسير القصيم ثم الرياض وشمال الشرقية والربع الخالي، مع رياح مثيرة للأتربة.
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
08:24 PM
قال: البروق على حفر الباطن والكويت وجنوب حائل
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة اليوم الثلاثاء على عدة مناطق بينها الرياض، وتتواصل حتى ساعات المساء.
وقال عبر حسابه في تويتر : متوقع أمطار اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -إن شاء الله - أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على مناطق مكة والرياض والمدينة وما بين القصيم وحائل، وعلى الباحة وعسير وشرقها وجازان ونجران و #الربع_الخالي وعمان.
وأضاف: البروق عصر هذا اليوم على حفر الباطن والكويت وجنوب حائل وجنوب المدينة وشمال وجنوب الطائف، وعلى سلطنة عُمان متوقع توسع السحب -إن شاء الله- لتشمل أجزاء من مناطق الباحة وعسير القصيم ثم الرياض وشمال الشرقية والربع الخالي، مع رياح مثيرة للأتربة.
، "الحصيني": أمطار على هذه المناطق تتواصل للمساء ،
المصدر : الخليج 365
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