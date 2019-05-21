الكهرباء تكشف عن آلية تقسيط الفاتورة الثابتة مدة سنة كاملة

قالت الشركة السعودية للكهرباء أن تصفية نهاية العام لخدمة الفاتورة الثابتة، في حال كانت لصالح المشترك، ستضاف له كرصيد يستفاد منه في الفواتير اللاحقة، أما إن كانت عليه فيمكن تقسيطها على 12 شهراً مقبلة في حال الاستمرار بالاشتراك في الخدمة.

قيمة الاستهلاك الفعلي

وكشفت الشركة أن التصفية تمثل الفارق بين قيمة الاستهلاك الفعلي للمشترك طوال العام وقيمة الفاتورة الثابتة التي سددها لنفس العام. وأكدت الكهرباء أنه لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن مشتركي الفاتورة الثابتة حتى في حال كانت المستحقات الفعلية للاستهلاك أعلى من المطلوب سداده للمسجلين في الخدمة. وأضافت أنه يتم تجديد خدمة الفاتورة الثابتة تلقائياً، ما لم يقم المشترك بإلغاء الاشتراك فيها.

التسجيل في الفاتورة الثابتة

وأوضحت الكهرباء إلى أن جميع المستفيدين يمكنهم التسجيل في الفاتورة الثابتة ما عدا القطاع الحكومي، وهي متاحة للملاك والمستأجرين، بهدف التسهيل عليهم بسداد مبلغ شهري ثابت، يحسب بناءً على استهلاك 12 شهراً الماضية. ويمكن للمشترك التسجيل في الفاتورة الثابتة من الموقع الإلكتروني (www.se.com.sa) أو الاتصال بالرقم الموحد (920001100) أو زيارة مكتب خدمات المشتركين أو تطبيق الكهرباء على الهواتف الذكية (ALKAHRABA).