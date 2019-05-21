بالصور.. إطلاق مبادرة «فاضل» للأعمال التطوعية

أُطلقت، اليوم الثلاثاء، مبادرة خالد عبدالكريم الجاسر بعنوان: للوطنية قيمة.. وللعطاء مقياس (فاضل)، بحضور الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، رئيسة مجلس إدارة جمعية (لأجلهم) لذوي الإعاقة، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن فرحان آل سعود، وبرعاية رسمية من فريق (ورود نوارة) التطوعي، ومجموعة أماكن الدولية.

وعبَّرت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن، عن فرحتها بهذه المبادرة ودعمها لها، كما أعطت نبذة مختصرة عن جمعية (لأجلهم) لذوي الإعاقة، التي ترأس مجلس إدارتها، ولم تخف عشقها لخدمة ذوي الإعاقة، وأن ذلك مصدر سعادة لها.

وقال خالد بن عبدالكريم الجاسر: «تأتي مبادرتنا الوطنية تناغمًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، والهدف من المبادرة هو وضع آليات ومقاييس تحفيزية لكل عطاء؛ كي يُمكننا من المفاضلة بين مواطن وآخر، أو شركة وأخرى، بإشراف جهات مختصة؛ كوزارة العمل والجهات ذات العلاقة، بتسجيل كل الأعمال الوطنية، سواء جُهدًا عضليًا أو ماديًا أو ذهنيًا بالمُستندات، عبر أيقونة (فاضل) بآلية محددة، وتُشرف عليها لجنة مُتخصصة تقوم بدراستها وإثباتها بنقاط؛ لتبقى رصيدًا وشاهدًا لصاحب العمل على عطائه».

وأضاف أن المبادرة تهدف لخَلْق روح الدَّافعية لدى قطاع رجال الأعمال بشتَّى الطُّرق، وتنوُّع الأساليب بطرق تقيس مدى الفاعلية ومقدار العمل المجتمعي، وبعيدًا عن الرياء.

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من جانبها، أوضحت قائدة فريق (ورود نوارة) التطوعي، نورة محمد العقلا، أن فريقها بدأ منذ أربع سنوات؛ حيث قدَّم فعاليات كثيرة ونوعية لشتى فئات المجتمع، وأشادت بمبادرة خالد الجاسر التي تحفظ حقوق المتطوعين، مقدمة الشكر للداعمين شركاء النجاح، ومثمنة لأم المعاقين «الأميرة نوف بنت عبدالرحمن» حضورها وتشريفها هذه المبادرة.

وأعقب ذلك جلستا نقاش، كانت الأولى مع صاحب المبادرة خالد الجاسر، وتحدَّث خلالها بتفصيل عن مبادرته، والثانية مع رجل الأعمال المهندس فوزي بن أيوب صبري، الذي تحدث عن أعماله التطوعية.

بدوره، أكَّد رئيس ملتقى «صحفيو الوطن» الراعي الإعلامي للمبادرة سعيد بن هليل العجل، دور الإعلام في دعم مثل هذه المبادرات، ثم قدَّم وسام «صحفيو الوطن» للأميرة نوف بنت عبدالرحمن، التي شكرت بدورها «صحفيو الوطن»، مثمنة دورهم الإعلامي المهم.

وفي الختام، تم تكريم المشاركين والرعاة، وتقديم درع تذكارية للأميرة نوف بنت عبدالرحمن ضيفة شرف المبادرة.