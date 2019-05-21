«مدى» يعلن إطلاق الدفعة الثانية من البنوك الداعمة لـApple Pay بالسعودية

أعلنت دفعة جديدة من البنوك السعودية- اليوم- تفعيلها ميزة الدفع بواسطة بطاقاتها البنكية، عبر خدمة Apple Pay للدفع بالأجهزة الذكية العاملة بنظام ios التابعة لشركة Apple .

وتشمل هذه الدفعة من البنوك، كلًا من بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الفرنسي، وبنك ساب، إذ أعلنت البنوك توافر الخدمة لجميع العملاء في المملكة؛ ابتداءً من تاريخ ٢١ مايو ٢٠١٩.

وتمثل هذه المجموعة من البنوك، الدفعة الثانية من مقدمي الخدمة؛ حيث سبقها في المرحلة الأولى كلٌ من البنك الأهلي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، بنك الرياض، وبنك الجزيرة، وذلك في منتصف شهر فبراير الماضي.

وبانضمام هذه الدفعة الجديدة، يصل عدد البنوك التي قامت بإتاحة الخدمة- اليوم- في المملكة إلى تسعة بنوك تخدم أكثر من ٨٥% من عملاء القطاع المصرفي من حاملي البطاقات البنكية.

ويُعتبر هذا العدد الكبير من البنوك، التي تمكنت من تفعيل خدمة Apple pay في وقت قياسي من الإنجازات، التي تُحسب للمملكة؛ بفضل البنية التحتية الموحدة لمدفوعات الأجهزة الذكية، التي طورتها المدفوعات السعودية من خلال نظام المدفوعات الوطني «مدى»، الذي تُشرف عليه تنظيميًا مؤسسة النقد العربي السعودي.

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واستثمرت «مدى» في تطوير البنية التحتية لمدفوعات الأجهزة الذكية، عبر بناء المنصة الوطنية للترميز، التي تستبدل بيانات البطاقة (بما فيها رقمها المكون من 16 خانة) بمعرف رقمي عشوائي يعرف باسم ( Tokenأو رمز)؛ بهدف حماية معلومات حساب حامل البطاقة البنكية.

وخلال عملية الدفع، سواء عبر الأسواق أو المتاجر الإلكترونية، يتم استعمال «الرمز» لإتمام العملية؛ بدلاً من المعلومات الحقيقية للبطاقة، وهو ما يوفر للعملاء أعلى معايير الأمان العالمية في مجال المدفوعات الرقمية.

وتشمل هذه المنصة أيضًا، تقنيات الترميز الخاصة بشركات الدفع العالمية (فيزا وماستر كارد، وهو ما أسهم في تمكين وتسهيل ربط البنوك السعودية بتطبيقات الدفع عبر الأجهزة الذكية مثل Apple Pay ومدى Pay ، وكذلك سيسهم في سهولة دخول أي من التطبيقات العالمية الأخرى مثل Google Pay، و Samsung Pay، متى ما عُقِدت اتفاقيات تجارية مع البنوك المصدرة للبطاقات لترميز بطاقاتها عبر هذه التطبيقات.

ويُمثل هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل المملكة المتقدم في ما يخص تطوير بيئات الدفع الرقمي، إذ سبقت إطلاق خدمة Apple Pay مرحلة استعداد مكثفة، شملت تحقيق عدد من المبادرات الهادفة بشكل رئيسي إلى تهيئة بيئة الدفع في المملكة؛ لتكون على أتمّ قدرة لقبول هذا النوع من العمليات عند البدء بإطلاقها، فقامت مدى منذ بدايات العام ٢٠١٧م بالتنسيق مع البنوك المحلية؛ لنشر أجهزة نقاط البيع الداعمة لتقنية الاتصال قريب المدى Near field communication NFC ، أو ما يُعرف تجاريًا بخدمة مدى أثير ضمن منافذ البيع التجارية، وهي التقنية الأساسية التي تعتمد عليها مدفوعات الأجهزة الذكية، ونجحت مدى في نشر هذه التقنية على نطاقٍ واسع؛ حتى أصبحت اليوم متوافرة في ٩٢% من مجمل عدد الأجهزة في الأسواق، بالإضافة إلى تعاون البنوك في إصدار ما يزيد على ١٢ مليون بطاقة بنكية داعمة لهذه التقنية، وهي الخطوات التي نتجت عنها جاهزية كل القطاعات التجارية المتعاملة بأجهزة نقاط البيع؛ لتفعيل الخدمة وقت الإعلان عنها في شهر فبراير السابق، ومعرفة العملاء الأفراد بالخدمة قبل طرحها، وهو ما أسهم بنجاح إطلاق الخدمة وتبنيها السريع من قبل العملاء والمتاجر.