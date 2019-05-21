أمطار رعدية وأتربة على 10 مناطق بالمملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الجوية السابقة تشهدها مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما توقعت هيئة الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق: الرياض، الشرقية، المدينة المنورة.

وأضافت الأرصاد أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تنشط على أجزاء من منطقتي: الجوف والحدود الشمالية.

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وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد لأن حركة الرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

في السياق ذاته، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، هطول أمطار ليلة الأربعاء، متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، على مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة، وما بين القصيم وحائل، وعلى الباحة وعسير وشرقها، وجازان ونجران، والربع الخالي وعمان.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة غدًا الأربعاء، كالتالي: