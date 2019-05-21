نائب أمير جازان يطلع على الخطة الأمنية المرورية للصيف

استقبل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء، مدير شرطة منطقة جازان العميد عبدالله بن سفر الزهيري.

وقدَّم العميد الزهيري لنائب أمير المنطقة، الخطة الأمنية والمرورية التي سيتم تنفيذها، خلال صيف هذا العام 1440هـ في المنطقة.

وأشاد نائب أمير المنطقة بالجهود الأمنية والمرورية في المنطقة، مشددًا على أهمية تعاون المواطن والمقيم مع البرامج المرورية والخطط الأمنية الجديدة؛ لما من شأنه انخفاض معدل الحوادث والمخالفات المرورية.

واشتملت الخطة الأمنية على كل المهام والواجبات المنوطة بشرطة المنطقة، وإدارة المرور وأفرع الأمن العام؛ لتغطية كل الفعاليات خلال هذا الصيف في جميع المواقع السياحية، والأسواق والمجمعات التجارية بمدينة جازان، ومحافظات المنطقة.